Miami Heat donó un millón de dólares para la recuperación de Jamaica tras el huracán Melissa

La franquicia de la NBA Miami Heat donó un millón de dólares para apoyar las labores de recuperación en Jamaica tras el paso del potente huracán Melissa, que provocó ayer martes graves desperfectos en la infraestructura y dejó sin electricidad a más de 530.000 personas.

"Los Miami Heat, en colaboración con la Fundación Familiar Micky & Madeleine Arison y Carnival Corporation & plc, donó un millón de dólares a Direct Relief para apoyar los trabajos de recuperación tras el huracán Melissa", informó en un comunicado la franquicia.

"Nuestros corazones están con el pueblo de Jamaica", agregó el presidente de Operaciones Comerciales de The Heat Group, Eric Woolworth.

Los paquetes de ayuda de Direct Relief contiene suministros de primeros auxilios para el personal de primera línea, además de antibióticos, mochilas médicas de campaña, productos de venta libre, equipos de protección personal y medicamentos para controlar enfermedades crónicas, así como otros artículos críticos.

Melissa tocó tierra alrededor del mediodía del martes en Jamaica como un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la más alta posible, y con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

A su paso por la isla, provocó inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras. Más de 530.000 personas, alrededor del 77 por ciento de sus clientes, perdieron el servicio eléctrico en el país.