NBA: Tyrese Maxey firmó un récord personal con 54 puntos en una brillante noche

La estrella de Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey, tuvo una noche para la historia y rompió su propio récord anotador en la NBA al registrar 54 puntos. El escolta fue la figura excluyente del triunfo de su equipo por 123-114 sobre Milwaukee Bucks en un partido que se definió en tiempo extra.

El base, de 25 años, firmó una planilla espectacular. Estuvo más de 46 minutos en cancha, anotó 18 de sus 30 tiros de campo (un 60 por ciento de efectividad), incluyendo 6 de 15 en triples. A eso sumó 9 asistencias, 5 rebotes, 3 robos y 3 tapones, completando una de las actuaciones individuales más dominantes de la temporada.

Con esta increíble marca, Maxey superó su récord personal anterior de 52 puntos, que había conseguido hace dos temporadas en un duelo frente a San Antonio Spurs. La brillante actuación consolida una campaña en la que se ha posicionado como el líder indiscutido de su equipo tras la salida de figuras como Joel Embiid y Paul George.

Su desempeño no es una casualidad. Maxey es actualmente el jugador más utilizado de toda la liga, con un promedio de 40,7 minutos en los 15 partidos que han disputado los 76ers esta temporada, y sus estadísticas lo confirman como una de las nuevas superestrellas de la NBA, promediando 33,4 puntos, 4,7 rebotes y 7,9 asistencias por encuentro.