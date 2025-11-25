Nikola Jokic firmó un triple-doble para liderar triunfo de los Nuggets ante Memphis
Publicado:
Fotos Destacadas
Ñublense cayó con Huachipato y sumó su octavo partido consecutivo sin ganar en la Liga de Primera
Con lienzo de Darth Vader y con mensaje contra Kast: Barra de Colo Colo armó su propia fiesta
Colo Colo tumbó a La Calera e hiló tres triunfos seguidos por primera vez en su temporada
Fotos Recientes
Nikola Jokic firmó un triple-doble para liderar triunfo de los Nuggets ante Memphis
Ñublense cayó con Huachipato y sumó su octavo partido consecutivo sin ganar en la Liga de Primera
Con lienzo de Darth Vader y con mensaje contra Kast: Barra de Colo Colo armó su propia fiesta
El serbio Nikola Jokic consiguió este lunes su décimo triple doble de la temporada, con 17 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias en la victoria 125-115 lograda por los Denver Nuggets en el campo de los Memphis Grizzlies.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados