Venta de Los Angeles Lakers tuvo aprobación unánime en la NBA

La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó este jueves por unanimidad la venta de Los Angeles Lakers al empresario Mark Walter, un acuerdo valorado en 10.000 millones de dólares y que "se espera que se cierre en breve", según la liga.

"Mark Walter tuvo una larga asociación con nuestras ligas, sirviendo como propietario minoritario de Lakers y como propietario principal de Sparks de la WNBA durante más de una década”, dijo en un comunicado el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Walter alcanzó un acuerdo en junio con la familia Buss, propietaria de Lakers desde 1979, para adquirir una participación mayoritaria de la franquicia a cambio de 10.000 millones de dólares. Ninguna otra franquicia en la NBA llevaba tanto tiempo sin cambiar de manos.

Sin embargo, la venta de equipos NBA requirió la aprobación del comisionado de la liga y de la Junta de Gobernadores.

La NBA agregó que la familia Buss conservó un interés continuo y que Jeanie Buss siguió siendo la gobernadora del equipo durante un periodo de al menos cinco años tras el cierre de la transacción.

"Si bien esta transacción histórica transfirió la participación mayoritaria de la familia Buss en Lakers, estoy encantado de que Jeanie siga siendo la gobernadora del equipo y un miembro activo y comprometido de nuestra liga”, agregó Silver en el comunicado.

Mark Walter fue el director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global y tuvo participaciones en varios equipos deportivos, como Los Angeles Dodgers de la MLB, Los Angeles Sparks de la WNBA o el equipo Cadillac de la Fórmula 1, que debutará en 2026.

También tuvo una participación en Chelsea y en la PWHL, la liga femenina de hockey sobre hielo de Estados Unidos.

Desde 2021, Walter controlaba el 21 % de Lakers y tenía derecho de tanteo sobre cualquier oferta de venta de la franquicia.

Jerry Buss compró Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares en un paquete que incluía Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum.

En 2013, tras la muerte del patriarca, la franquicia pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el mando.

Lakers ganaron 11 de sus 17 anillos de la NBA con la familia Buss, siendo la franquicia más exitosa en ese periodo.