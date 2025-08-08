Chile arrancó el Preclasificatorio de baloncesto con una paliza sobre Ecuador
El equipo nacional comenzó con todo en la ruta mundialista.
La selección chilena pisó fuerte en su debut por el Grupo B del Preclasificatorio al Mundial de baloncesto de Qatar 2027, con una cómoda victoria de 101-59 frente a Ecuador.
El primer cuarto en Valdivia terminó igualado a 19 puntos, pero a partir del segundo periodo "La Roja cestera" tomó una consistente ventaja hasta terminar el encuentro con total tranquilidad gracias al abultado marcador.
Sebastián Carrasco lideró la ofensiva nacional con 15 puntos convertidos y siete asistencias, mientras Nicolás Carvacho cazó ocho rebotes y Felipe Haase se anotó con dos tapones en defensa, además de dos robos de balón.
El Salvador, próximo rival de Chile, protagonizó el duelo que abrió la jornada en el Coliseo "Antonio Azurmendi" y sucumbió por 83-63 en su estreno frente a Cuba.
La contienda entre nacionales y salvadoreños se disputará este sábado 9 de agosto a las 19:00 horas. El cierre de Chile ante Cuba será el domingo 10 en igual horario.
