Chile venció a Cuba y aseguró el primer lugar de su grupo en el Pre Clasificatorio al Mundial 2027

La selección chilena de baloncesto cerró de manera perfecta su participación en el Grupo B del Pre Clasificatorio de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, venciendo este domingo por 78-74 a Cuba, asegurando el primer lugar de la zona.

El Coliseo "Antonio Azurmendy Riveros" de Valdivia fue el escenario donde se llevó a cabo un intenso duelo en el que Felipe Haase y Sebastián Herrera destacaron como los máximo anotadores con 21 y 15 puntos, respectivamente.

Además, Sebastián Carrasco también brilló en el encuentro con 7 asistencias para el combinado nacional, que supo cerrar el encuentro en los minutos decisivos para amarrar su tercera victoria al hilo tras imponerse a Ecuador y El Salvador.

Con este resultado, Chile avanza a la próxima fase en el Grupo C, donde se medirá en duelos de ida y vuelta ante Brasil, Colombia y Venezuela. La primera ventana se disputará en noviembre, con el estreno el jueves 27 de local frente a la "Canarinha" y la revancha el sábado 30 como visitante.