Se programó atractiva jornada de boxeo en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins

Con el apoyo de la Municipalidad de Santiago y de su alcalde, Mario Desbordes, se desarrollará el próximo sábado 4 de octubre un gran evento del boxeo en el Teatro La Cúpula, ubicado en el Parque O'Higgins.

Ese día, desde las 19:00 horas, habrá varios combates profesionales y amateurs en el recinto que puede recibir a mil personas. Las entradas para la jornada ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.cl.

El plato fuerte de la jornada será la disputa de la corona nacional de la categoría Superwélter (de 66,678 kilos a 69,853 kilos), entre los ganadores de las semifinales del pasado 7 de junio en el Club México en el evento denominado "Los 4 Fantásticos". Son Sebastián Fontanilla y Rodrigo Sepúlveda, quienes en esa ocasión derrotaron a Hugo Rojas y Camilo Concha, respectivamente.