Velada boxeril tendrá homenaje a Martín Vargas y visita de Mohamed Alí Junior
Además, combatirá el exfutbolista profesional Manuel "Caté" Ibarra.
Con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Santiago este sábado 4 de octubre habrá un importante evento de boxeo en el Teatro La Cúpula, del Parque O'Higgins.
Ese día, desde las 19 horas, habrá varios combates profesionales y amateurs en el recinto que puede recibir a mil personas, y que además cuenta con 200 estacionamientos.
El plato fuerte de la jornada será la disputa de la corona nacional de la categoría Superwélter (de 66,678 kilos a 69,853 kilos), entre los ganadores de las semifinales del pasado 7 de junio en el Club México en el evento denominado "Los 4 Fantásticos", con Sebastián Fontanilla y Rodrigo Sepúlveda, como protagonistas.
Otros atractivos de ese día serán los homenajes a Martín Vargas, cuatro veces retador a coronas mundiales, y a un invitado de lujo, Mohamed Alí Junior, el único hijo varón de sangre del fallecido campeón mundial de peso pesado Mohamed Alí, fallecido en 2006 a los 74 años y considerado el mejor de la historia en su categoría.
Mohamed Alí Junior está en Chile en el marco de una gira por algunos países sudamericanos para dar a conocer la fundación que lleva el nombre de su padre.
Además, estará Manuel Ibarra –quien como futbolista jugó en Coquimbo Unido, Santiago Morning, Magallanes, Universidad de Chile, Cobresal, Unión Española y Audax Italiano- se ha preparado a conciencia para su debut en el ring como amateur en la categoría Superwélter.