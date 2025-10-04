Daniela Asenjo se lució ante su público en velada boxeril en Valdivia
La púgil valdiviana venció por falló unánime a "La Brujita" Ribera.
Una intensa velada deportiva se vivió en el Casino Dreams de Valdivia, donde la púgil local Daniela "La Leona" Asenjo se alzó con la victoria por fallo unánime ante la boliviana Mariela "La Brujita" Ribera, en un combate profesional a ocho asaltos que mantuvo en vilo a los asistentes.
El duelo fue de alta exigencia técnica y física, con intercambios potentes y un ritmo constante desde el primer round. Sin embargo, fue en el sexto asalto cuando "La Leona" tomó el control de la pelea, conectando un certero cruzado que marcó la diferencia y desató la ovación del público.
Las tarjetas de los jueces reflejaron su dominio absoluto: 80-72 / 80-72 / 79-73, confirmando su triunfo categórico frente a su gente.
La jornada —organizada por Benbru Producciones junto al Casino Dreams— incluyó una cartelera preliminar con nueve combates amateurs, que reunieron a representantes de clubes de distintas regiones del país.
Entre los resultados más destacados:
El cierre de la cartelera amateur estuvo a cargo de Martín "Puma" (Club KO), quien se impuso por fallo unánime a Sebastián Vergara (Fighter Ground).
En la modalidad de kickboxing, también destacó la victoria de Armando Riquelme (Club KO) sobre Matías (Team Muñoz), por decisión unánime.