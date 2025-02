Daniela "La Leona" Asenjo defenderá su título mundial en Valdivia

El próximo 22 de febrero, la bicampeona mundial de boxeo, Daniela "La Leona" Asenjo, subirá nuevamente al ring para defender su título del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en la categoría gallo femenino.

La destacada boxeadora valdiviana, de 34 años, enfrentará a la mexicana Tania "La Finita" García, una joven promesa del boxeo internacional de 25 años, oriunda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El combate promete una intensa disputa por el cinturón mundial, en un evento que reunirá a grandes exponentes del boxeo profesional y amateur.

"Por mi parte, estoy muy contenta y entusiasmada de volver a defender mi cinturón en nuestra ciudad. No he parado de entrenar; junto a mi equipo, estamos trabajando muy duro para mostrar la mejor versión de mí y la evolución que hemos logrado en este deporte. Esto es un aprendizaje constante, así que dejo a toda la gente invitada: no falten, asistan, porque garantizan un gran espectáculo", indicó Asenjo.

La velada contará con emocionantes peleas preliminares, incluyendo el esperado retorno del experimentado púgil Gerardo "Niño de Hierro" Mellado y la participación de Genoveva Candia. Además, se anunciará un doble debut profesional, agregando aún más emoción a la jornada.

El evento se llevará a cabo en el Coliseo Municipal de Valdivia y comenzará a las 16:00 horas con la apertura de puertas. A las 17:00 se iniciarán los combates amateurs nacionales e internacionales, mientras que a las 19:00 será el turno de los combates profesionales. La pelea estelar, en la que Asenjo defenderá su título mundial, está programada para las 22:00 horas y se disputará a 10 rounds