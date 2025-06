Daniela "Leona" Asenjo denunció amenazas en su viaje a Kazajistán

Luego de su regreso a Chile, la boxeadora valdiviana Daniela Asenjo y su entrenador Alejandro Concha hicieron pública una grave denuncia sobre las condiciones extremas y las amenazas que sufrieron durante su viaje a Kazajistán, donde disputó un título mundial de boxeo con Angelina Lukas.

El largo viaje, que incluyó más de 50 horas de vuelos con múltiples escalas y un desvío imprevisto a Uzbekistán, estuvo marcado por incomodidades, retrasos y un entorno hostil en tierra.

Lo más alarmante ocurrió días antes de la pelea, cuando el promotor del evento, usando un traductor, les advirtió que "Asenjo no podía ganar" y les escribió un mensaje escalofriante: "Si gana, me matarán y ustedes no podrán salir de Kazajistán".

Este mensaje puso en riesgo no solo la integridad deportiva, sino la seguridad personal de Daniela y su entrenador, quienes confesaron sentir miedo real en un contexto insólito para cualquier competencia deportiva.

Además, denunciaron el abandono total de las autoridades chilenas, que no les brindaron ningún tipo de apoyo o acompañamiento, ni local ni consular. Alejandro Concha destacó que el único respaldo concreto vino del agregado cultural argentino en Rusia, quien comprendió la gravedad de su situación.

Daniela Asenjo lamentó la falta de respaldo oficial y lanzó un llamado urgente a las autoridades nacionales: "No estuvieron a la altura. Los deportistas merecemos respeto y protección cuando representamos a Chile".

A pesar de este oscuro episodio, la boxeadora aseguró que su carrera continúa con la misma fuerza y que espera defender su título mundial WBC este año, esta vez en condiciones dignas y seguras.