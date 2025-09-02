Campeona olímpica de boxeo será baja en el Mundial tras hacerse test de sexo

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting, medalla de oro en 57 kilos en los Juegos de París 2024, no competirá en los Mundiales que se celebrarán en Liverpool (Reino Unido) del 4 al 14 de este mes, después de haberse sometido al test de verificación de sexo y no haber recibido respuesta por parte de World Boxing.

La Federación de Boxeo de Taiwan (CTBA) confirmó la baja de Lin Yu-ting este martes, pese a que la atleta realizó el análisis obligatorio y envió los resultados a World Boxing, según su entrenador, sin que este organismo, responsable de la competición y del boxeo en los Juegos Olímpicos, le haya remitido ninguna respuesta.

Según medios taiwaneses, la CTBA afirmó que su decisión de que Lin no participe en los Mundiales de Liverpool se tomó para proteger a sus atletas y asegurarse de que no viajen al Reino Unido sin una garantía de participación.

La deportista, de 29 años, fue objeto de controversia sobre su género durante los Juegos de París, en los que ganó el oro, ya que un año ante fue descalificada de los Campeonatos del Mundo de Nueva Delhi 2023, igual que la argelina Imane Khelif, por incumplir los criterios para participar en la competición femenina de la Federación Internacional de Boxeo (IBA), entonces responsable del torneo.