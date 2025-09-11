¿Cuándo y dónde ver la pelea de Saúl "Canelo" Alvarez ante Terence Crawford?
El mexicano y el estadounidense se enfrentarán por el título indiscutido de peso Supermediano.
El mexicano Saúl "Canelo" Alvarez y el estadounidense Terence Crawford protagonizarán este sábado 13 de septiembre en Las Vegas una de las peleas de boxeo más importantes del año, ya que estará en juego el título indiscutido de peso supermediano.
El escenario será el Allegiant Stadium, en donde "Canelo", de 35 años, y con un récord de 63 victorias (39 por nocaut), dos empates y dos derrotas, defenderá los cuatro títulos mundiales que posee en la categoría:
Al frente estará Crawford, de 37 años y con un historial invicto, de 41 victorias, 31 de ellas por KO. En su carrera fue campeón, pero en las divisiones superligero y wélter.
El evento de boxeo será transmitido en Chile en la plataforma de streaming Netflix, a partir de las 22:00 horas (01:00 GMT), pero se espera que la pelea de Canelo y Crawford sea después de la medianoche, ya que es el evento estelar (último de la velada) y celebrará después de ocho combates preliminares.
Revisa la cartelera a continuación:
