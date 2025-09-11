¿Cuándo y dónde ver la pelea de Saúl "Canelo" Alvarez ante Terence Crawford?

El mexicano Saúl "Canelo" Alvarez y el estadounidense Terence Crawford protagonizarán este sábado 13 de septiembre en Las Vegas una de las peleas de boxeo más importantes del año, ya que estará en juego el título indiscutido de peso supermediano.

El escenario será el Allegiant Stadium, en donde "Canelo", de 35 años, y con un récord de 63 victorias (39 por nocaut), dos empates y dos derrotas, defenderá los cuatro títulos mundiales que posee en la categoría:

Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

Organización Mundial de Boxeo (WBO)

Federación Internacional de Boxeo (FIB)

Al frente estará Crawford, de 37 años y con un historial invicto, de 41 victorias, 31 de ellas por KO. En su carrera fue campeón, pero en las divisiones superligero y wélter.

El evento de boxeo será transmitido en Chile en la plataforma de streaming Netflix, a partir de las 22:00 horas (01:00 GMT), pero se espera que la pelea de Canelo y Crawford sea después de la medianoche, ya que es el evento estelar (último de la velada) y celebrará después de ocho combates preliminares.

Revisa la cartelera a continuación:

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo - Peso ligero (4 rounds)

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez - Peso superpluma (6 rounds)

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams - Peso superwelter (10 rounds)

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. - Peso pesado (10 rounds)

Steven Nelson vs. Raiko Santana - Peso supermediano (10 rounds)

Mohammed Alakel vs. John Ornelas - Peso superpluma (6 rounds)

Christian Mbilli vs. Lester Martínez - Peso supermediano (12 rounds)

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. - Peso superwelter (10 rounds)

Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford - Por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez (12 rounds)