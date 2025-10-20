Mike Tyson se reunió con el presidente de RD Congo para celebrar "El combate del siglo"

El legendario boxeador estadounidense Mike Tyson se reunió con el presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, en el marco de las celebraciones del quincuagésimo aniversario de "El combate del siglo", que libraron en ese país en 1974 los míticos púgiles Mohamed Ali y George Foreman.

"Tras concluir su estancia en Kinsasa en el marco de las festividades por el 50 aniversario del llamado 'Combate del siglo' entre Muhammad Ali y George Foreman, la leyenda del boxeo estadounidense Mike Tyson fue recibido este domingo en la Ciudad de la Unión Africana" de la capital, informó la Presidencia de la RDC la pasada madrugada en un comunicado difundido en la red social X.

"Fui muy bien recibido y con gran entusiasmo por el presidente Félix Tshisekedi", dijo Tyson, quien añadió que "fue una experiencia maravillosa", según la nota oficial.

"Hablamos de la vida en general y de algunos proyectos que tengo en mente. Regresaré al país en los próximos días", aseguró el boxeador, tras su reunión de casi una hora con el jefe de Estado congoleño.

Tyson participó este fin de semana en varios actos de conmemoración del mítico combate que libraron sus compatriotas Mohamed Ali y George Foreman el 30 de octubre de 1974 en un cuadrilátero habilitado en el centro del Estadio 20 de Mayo (llamado después Estadio Tata Raphaël) de Kinsasa.

El boxeador, considerado uno de los sucesores de Ali, visitó el estadio, recién rebautizado como Estadio Ali-Foreman, y rememoró la emoción que rodeó a aquella pelea, que tuvo lugar cuando tenía ocho años.

El combate contó con una asistencia de 60.000 personas y fue uno de los eventos televisados ​​más vistos del momento.

Tyson, de 59 años, es uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos y reinó como campeón mundial de 1987 a 1990.