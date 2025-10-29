Aysén se prepara para la primera versión en Sudamérica del Titan Forest

Con la presencia de diversas autoridades y deportistas locales, este miércoles 29 de octubre se anunció la Titan Forest Patagonia, una actividad familiar gratuita de ciclismo que comenzará el domingo 2 de noviembre en la Plaza de Armas de Coyhaique.

La competencia, conocida internacionalmente como "El Dakar de las bicicletas", se realiza hace más de 20 años en Marruecos y otros países como España y Arabia Saudita.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, destacó la competencia, como una gran oportunidad para mostrar la región al resto del país y el mundo, junto con contribuir a la reactivación de la economía, promoviendo el deporte, el turismo y la Patagonia como un destino de interés internacional.

"La realización de estas actividades aumenta la demanda de servicios turísticos, generando oportunidades directas para emprendedores locales, guías, artesanos, transportistas y operadores de actividades de aventura, especialmente durante periodos no estivales. Contribuye así al desarrollo económico local y al turismo sostenible", señaló Marcelo Santana Vargas la autoridad regional.

Por su parte, el ciclista profesional y representante de la región, José Luis Rodríguez, valoró el esfuerzo realizado por el Gobierno Regional de Aysén para traer esta competencia de categoría mundial y el apoyo financiero a los deportistas regionales.

Desde Sernatur Aysén, su director Claudio Montecinos destacó la oportunidad que significa para la región la realización de este tipo de eventos. "Instancias como ésta, que nos permiten mostrar nuestro territorio, compartir capacidades y articular a los actores locales, aportan directamente a posicionar Aysén Patagonia como un destino competitivo, sostenible y con identidad dentro de la oferta turística nacional e internacional", señaló.

El director de Titan Forest Patagonia, Gabriel Agosín, invitó a la comunidad a sumarse a las actividades, especialmente a la Family & Ride: "Esperamos que todas las personas se sumen a esta gran iniciativa, lleguen con sus bicicletas y sean parte de este hito deportivo y comunitario", afirmó.

Actividades en la Plaza de Armas: corazón del evento

La Plaza de Armas de Coyhaique será el epicentro de las principales actividades.

El domingo 2 de noviembre a las 15:00 horas se realizará el Family & Ride, una jornada familiar que marcará el inicio de la Titan Forest Patagonia.

El lunes 3 de noviembre a las 10:00 horas será la partida oficial de la competencia, mientras que la ceremonia de premiación se efectuará el jueves 6 a las 18:00 horas, también en la Plaza de Armas.

Recorrido de la Titan Forest Patagonia

La carrera contempla cuatro etapas en formato bucle, con punto de partida y llegada en el parque urbano de Coyhaique, donde se instalará el Campamento Titan, con todas las comodidades tipo glamping que caracterizan a esta competencia internacional.

Etapa 1: 87 km | 1.808 m de desnivel positivo | Dificultad 3

Etapa 2: 149 km | 2.452 m de desnivel positivo | Dificultad 5

Etapa 3: 84 km | 1.868 m de desnivel positivo | Dificultad 4

Etapa 4: 49 km | 1.333 m de desnivel positivo | Dificultad 2