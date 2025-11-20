"Calcetín con Rombos Man" estará presente en la competencia del Red Bull Al Agua Pato

La primera edición en Chile de Red Bull Al Agua Pato promete ser un espectáculo de creatividad y nostalgia. Entre los equipos más esperados se encuentra el "Dúo Dinámico", que rendirá un homenaje al aclamado programa de televisión "31 Minutos", con sus participantes disfrazados como los mismísimos "Tulio Triviño" y "Juanín Juan Harry".

El matrimonio compuesto por Jorge Madariaga y Alejandra Escobar, ambos fanáticos confesos del noticiero, decidieron crear una bicicleta con la estética de otro recordado personaje: "Calcetín con Rombos Man". "Somos fanáticos de 31 Minutos. Apenas nos dijeron que nuestra propuesta de diseño fue seleccionada, buscamos los materiales y trabajamos a diario para lograr el objetivo", comentó Jorge Madariaga.

Pero no serán los únicos personajes animados que cobrarán vida. La dupla "ACME SPA", formada por Cristóbal y Sergio Pavez (padre e hijo), revivirá la clásica persecución del Pájaro Loco contra el Correcaminos. "Estuvimos dos meses diseñando e implementando la bicicleta. La que mejor se adaptó fue una BMX, en la que ya hemos realizado varias pruebas y funciona a la perfección", señaló el padre del equipo.

La competencia, de entrada liberada, se realizará este sábado 22 de noviembre desde las 12:00 horas en el Parque de la Familia. En el evento, duplas de valientes se atreverán a cruzar una angosta pista flotante con sus ingeniosas creaciones, donde las caídas al agua y las risas están garantizadas.