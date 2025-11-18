La Patagonia se prepara para la cuarta versión de la carrera Coyhaique MTB Race 2025

La Coyhaique MTB Race 2025 se prepara para una nueva edición que la posiciona como una de las carreras con los circuitos más desafiantes y espectaculares de la Patagonia chilena. Organizada por la productora local Aconcagua Eventos, la competencia destaca por sus rutas de nivel mundial y por un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.

El prestigio de sus circuitos se debe, en gran parte, a que son diseñados por Fidel Pinilla, director ejecutivo de la carrera y un experto que conoce al detalle la geografía de la zona. "Nuestra carrera se destaca por ofrecer a los participantes las mejores rutas y senderos de nivel mundial que posee la región", señaló Pinilla.

Hasta la fecha, el evento ya cuenta con cerca de 200 corredores inscritos, principalmente de Chile y Argentina. Entre los competidores destacados se encuentran figuras de alto nivel como el ciclista local José Luis “Pipo” Rodríguez, reciente segundo lugar en la Titan Forest Patagonia, el campeón defensor Bachir Lama, la campeona nacional de XC, Bárbara Hernández, y la ex campeona nacional Daniela Rojas.

Este año, la carrera cuenta por primera vez con el apoyo del Gobierno Regional de Aysén y de su gobernador, Marcelo Santana, quienes han resaltado la importancia del evento para la promoción del turismo y el deporte. "Queremos que esta competencia sea un ejemplo de cómo el deporte puede convivir con el desarrollo sustentable y potenciar la identidad patagónica", complementó Diana Valdés, coordinadora general del evento.

Como ya es tradición, la Coyhaique MTB Race 2025 culminará con un gran asado al estilo patagón, donde corredores, familias y la comunidad se reunirán para celebrar el deporte y la naturaleza en el corazón de Aysén.