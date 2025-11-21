Lanzaron el primer desafío de ciclismo de ultra distancia que une la Patagonia chilena y argentina

Con el objetivo de posicionar la Patagonia como un destino de clase mundial para el cicloturismo de aventura, se lanzó oficialmente el desafío "Final Frontier Patagonia", la primera travesía de ciclismo de ultra distancia no competitiva que unirá Chile y Argentina. El recorrido, de 2.800 kilómetros, comenzará en Puerto Montt y finalizará en Ushuaia, atravesando siete parques nacionales.

La instancia, que se define como "una carrera contra uno mismo", se desarrollará bajo un formato autónomo y autosuficiente. Cada participante deberá planificar su ruta, administrar sus recursos y avanzar a su propio ritmo, con el objetivo de disfrutar del viaje y la conexión con el territorio. La seguridad estará garantizada mediante un dispositivo de rastreo satelital que será entregado a cada ciclista.

El desafío comenzará el 8 de marzo de 2026 en Puerto Montt, desde el kilómetro 0 de la Carretera Austral. Ideada por Eduardo y Mercedes Weise, de la startup Austral Trails, la iniciativa ya cuenta con más de 100 ciclistas inscritos de 23 países diferentes. "Pasamos por donde nadie pasa. Esto no es aterrizar y hacerse la selfie. Es hacerse parte, entender la cultura, la naturaleza y el territorio por donde se viaja", destacaron desde la organización.

Para aquellos con tiempo limitado, existen alternativas para recorrer tramos más cortos del circuito, como la etapa que une Puerto Montt con Coyhaique. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de diciembre y contarán con un 20% de descuento para los participantes de Chile y Argentina.