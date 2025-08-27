Martín Vidaurre buscará hacer historia este fin de semana en nueva fecha de la Copa del Mundo UC

El ciclista chileno Martín Vidaurre, figura mundial del cross-country olímpico (XCO), se prepara para disputar la séptima fecha de la Copa del Mundo UCI, que tendrá lugar este fin de semana en Haute-Savoie, Francia. Se trata de una de las rondas más desafiantes y espectaculares del calendario, reconocida por sus paisajes alpinos y sus exigentes circuitos que combinan lo mejor del cross-country y el downhill.

El 2025 ha sido una temporada sobresaliente para Vidaurre, quien ha demostrado una constancia y madurez deportiva que lo posicionan entre los mejores exponentes del mountain bike mundial.

El año comenzó con fuerza en las primeras fechas disputadas en Brasil, donde subió al podio en ambas competencias, para luego ocupar un octavo lugar en Nové Město, República Checa. Su desempeño elevó aún más el nivel en Leogang, Austria, donde brilló con un segundo puesto en el short track, dejando claro su dominio también en este explosivo formato de carrera.

No obstante, el gran hito de la temporada llegó en Val di Sole, Italia, donde cruzó la meta en primer lugar, consiguiendo una victoria histórica para Chile y confirmando que es un contendiente directo por la cima del ranking UCI.

En la más reciente fecha en Andorra, el atleta de Red Bull debió sobreponerse a la frustración de un pinchazo que lo dejó fuera del short track. Aun así, supo rearmar su participación y cerró la carrera con un sólido sexto lugar, manteniendo su posición como número dos del mundo en la clasificación general.

Con estos antecedentes, el desafío en Haute-Savoie se proyecta como un nuevo capítulo de Vidaurre, quien sigue llevando el nombre de Chile a lo más alto del ciclismo internacional. La exigente pista francesa pondrá a prueba tanto su resistencia como su estrategia, pero el corredor nacional llega con confianza y la ambición de seguir sumando grandes resultados en su camino hacia la gloria deportiva.