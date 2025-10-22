Paine alberga este domingo nueva edición del MTB "Carlo de Gavardo" La Vacada

Este domingo 26 de octubre, la comuna de Paine se convertirá en el epicentro del mountain bike nacional con la celebración de la undécima edición del MTB "Carlo de Gavardo" La Vacada.

El evento, considerado el más grande de la disciplina en Chile y el tercero de Latinoamérica, congregará a 2.000 deportistas y espera recibir a cerca de 10.000 personas en una jornada que promete reunir deporte, naturaleza y un ambiente familiar en la localidad de Huelquén.

La competencia, cuyo lanzamiento oficial se realizó el martes en el Cerro Santa Lucía con la presencia de autoridades como el subsecretario de Deportes, Alvaro Ipinza, y el gobernador Claudio Orrego, mantiene vivo el legado de su creador, el icónico piloto Carlo de Gavardo.

Hoy, su hijo Tomás de Gavardo continúa la tradición, ofreciendo un evento de primer nivel que contará con cuatro desafíos para todas las edades y niveles: 15K (Inicial), 25K (Medio), 45K (Avanzado) y una modalidad de E-Bikes de 34K.

Este año, la carrera contará con importantes novedades, destacando la participación por primera vez de una delegación de ciclistas de Rapa Nui. A ellos se sumarán competidores de 15 países, incluyendo a los campeones argentinos de MTB, Agustín Durán y Juani Goudailliez.

Entre los talentos locales, estará presente la destacada deportista y oriunda de Paine, Florencia Monsalve. Además, en un cruce de disciplinas, el piloto de rally Gerardo Rosselot Valenzuela será el encargado de abrir la ruta de la competencia.

Tomás de Gavardo, en representación de la familia, destacó la importancia del evento más allá de lo competitivo. "Este evento no es sólo deporte: también es una actividad cultural y social, con más de 40 puestos de artesanos que fortalecen la economía local gracias al impacto del MTB", señaló. En la misma línea, el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, invitó a disfrutar de una fiesta que también incluye "música, folclore y gastronomía típica".

La jornada comenzará a las 8:30 horas en el Estadio Caupolicán de Huelquén, que servirá como punto de partida y meta. El recorrido, que atraviesa el fundo de la familia De Gavardo, ofrecerá a los participantes y al público una experiencia única en el Valle del Maipo, consolidando al MTB Carlo de Gavardo La Vacada como una de las citas más esperadas del calendario deportivo nacional.