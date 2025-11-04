Séptima edición de competencia ciclista en Lago Ranco rompe varios récords

La séptima edición del Grand Prix Lago Ranco batió todos sus récords de convocatoria al superar los 1.200 competidores inscritos, consolidándose así como la carrera ciclística más masiva de Chile. La competencia, conocida como “la vuelta al lago más linda de Chile”, se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre y contempla un recorrido de 114 kilómetros por los parajes de la Región de Los Ríos.

La largada está programada para las 09:00 horas desde la localidad de Bahía Coique, donde los más de mil pedaleros iniciarán el desafío. La carrera, cuya primera edición se realizó en 2018, se transformó en un hito deportivo y turístico para la zona, atrayendo a deportistas de todo el país.

Sebastián Noguera, director ejecutivo de AndesChimp y organizador del evento, destacó el impacto de la prueba: “Esta carrera es uno de los grandes hitos deportivos del sur de Chile, que convoca no sólo a los amantes del ciclismo, sino también a toda la comunidad del Lago Ranco, a quienes invitamos a participar y disfrutar en familia de este gran evento”.

Los organizadores informaron que aún quedan cupos disponibles para quienes deseen sumarse a este desafío. Para más información e inscripciones, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de la carrera en www.grandprixlagoranco.cl.