El divertido Red Bull Al Agua Pato palpita su primera edición en Chile

Este sábado 22 de noviembre, en el Parque de la Familia de Quinta Normal, se realizará la primera versión del Red Bull Al Agua Pato, divertida competencia con un particular formato sobre bicicletas.

La modalidad, iniciada en Países Bajos en 2023 bajo el nombre Red Bull Stalen Ros y con gran acogida en Europa, consiste en parejas recorriendo un circuito sobre una bicicleta tándem, con el desafío de mantener el equilibrio y, como su nombre indica, no caer al agua.

Además de llegar con éxito a la meta, el otro gran desafío será hacerlo usando entretenidos disfraces y accesorios, similar a lo que es el Red Bull Soapbox Race sobre cuatro ruedas.

Participarán más de 50 dúos, con vestimentas que van desde temáticas como el Coyote y el Correcaminos hasta 31 minutos: Entre los inscritos destacan Jorge Madariaga y Alejandra Escobar, quienes caracterizados de Tulio y Juan Carlos Bodoque irán montados sobre Calcetín con Rombos Man.

Foto: Red Bull

El inédito evento tendrá apertura de puertas a las 11:00 horas y la competencia como tal se desarrollará entre las 12:00 y 17:00 horas, siendo además transmitido en vivo por Chilevisión y TNT Sports.

Los ganadores tendrán como premio un viaje para ver el Gran Premio de la Fórmula 1 2026 en Interlagos. Por otro lado, el segundo puesto obtendrá una experiencia VIP en un festival de música en Sudamérica y el tercer lugar tendrá similares gentilezas en un evento a elegir entre la fecha del Mundial de Rally en Chile de 2026, el próximo Valparaíso Cerro Abajo o el Red Bull Batalla de freestyle.