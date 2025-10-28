Chilena Catalina Soto extendió su contrato con el equipo Laboral Kutxa hasta 2027

La ciclista chilena Catalina Soto, vigente campeona nacional en línea y contrarreloj, amplió su contrato con el equipo español Laboral Kutxa-Euskadi hasta la temporada 2027.

El club vasco confirmó la renovación de la corredora de 24 años, asegurando la continuidad de una de sus principales figuras en el pelotón internacional.

Con esta renovación, se convierte en la sexta ciclista confirmada por la escuadra para la próxima temporada, uniéndose a un núcleo que incluye a la española Usoa Ostolaza y las italianas Alice Arzuffi y Arianna Fidanza, entre otras. Desde Laboral Kutxa valoraron los "más de top 20" conseguidos por la corredora chilena en las últimas dos campañas, destacando su perfil de "rodadora y rápida".

La propia deportista se mostró feliz con el acuerdo, destacando la "gran confianza mutua" con el equipo. "Esta renovación significa (...) la oportunidad de seguir creciendo tanto a nivel deportivo como personal dentro de un entorno seguro. Estos dos últimos años han sido de mucho aprendizaje y he tenido la posibilidad de consolidar mi experiencia en el pelotón internacional", señaló Soto.

Por su parte, el director deportivo de Laboral Kutxa, Ion Lazkano, subrayó la importancia de la chilena en la estructura del equipo. El directivo destacó que Soto es la segunda corredora con mayor puntuación UCI del plantel, "lo que refleja la capacidad resolutiva que tiene para conseguir resultados". Además, resaltó su "interesante punta de velocidad" y su rol protagónico en fugas durante el Tour de Francia, concluyendo que "es una corredora que realmente necesitamos".