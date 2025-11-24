Empresa de Iniesta compró el equipo israelí que recibió protestas en la Vuelta a España

La compañía internacional de deportes y entretenimiento NSN (Never Say Never), cuyo cofundador es el exfutbolista Andrés Iniesta, se unión con otra empresa para adquirir el equipo de ciclismo Israel-Premier Tech, que causó revuelo al ser blanco de intensas protestas pro palestinas durante la Vuelta a España.

Según ha anunciado NSN en un comunicado, el equipo correrá bajo bandera suiza, al ser comprado en conjunto con la plataforma de inversión hispano-suiza Stoneweg, pero su estructura será totalmente española, con sede entre Barcelona y Girona.

"La adquisición de la licencia representa un compromiso para fortalecer la actual organización deportiva y directiva del equipo, formada por 170 personas, quienes tienen garantizada su participación los próximos tres años en el calendario UCI World Tour: Tour de Francia, Giro de Italia y La Vuelta a España", se aseguró en el comunicado.

A principios de mes, Premier Tech, el grupo canadiense que prestaba su nombre al equipo Israel, anunció que retiraba su patrocinio al considerar que era "insostenible" continuar por las continúas protestas a raíz del conflicto bélico en Gaza.

Anteriormente, en medio de las manifestaciones en septiembre, la escuadra ciclística había quitado el nombre de Israel de sus uniformes. Luego, en octubre, adelantó un cambio de nombre para "alejarse de la actual identidad israelí".

Tras esta reciente venta, la nueva denominación se hizo efectiva, renombrando las redes sociales del equipo como NSN Cycling Team.