Haimar Zubeldía se impuso en un final de infarto en la etapa reina de la Titan Forest Patagonia

La Titan Forest Patagonia vivió este martes su etapa más dura y espectacular, en una jornada de 106 kilómetros de pura aventura por los valles, lagos y montañas que rodean la ciudad de Coyhaique. La competencia se definió en una reñida llegada que coronó como ganador del día al español Haimar Zubeldía.

Tras casi cinco horas de una intensa competencia, un trío de avanzada protagonizó una llegada de infarto a la meta. Zubeldía, ex ciclista profesional de vasta trayectoria, logró imponer su experiencia y se quedó con el triunfo, seguido muy de cerca por su compatriota Luis Ángel Maté. Nuevamente, el crédito local, el chileno José Luis "Pipo" Rodríguez, tuvo una destacada actuación y se quedó con el tercer lugar, manteniéndose firme en la pelea por la clasificación general.

El director del evento, Gabriel Agosín, destacó la alta competitividad de la jornada: "Tuvimos una llegada de infarto. No lo esperábamos, pero el grupo que lideró la carrera es altamente competitivo, considerando que Haimar pertenece a la elite del ciclismo mundial con varios Tour de France en el cuerpo", señaló.

Este miércoles, los deportistas enfrentarán la tercera y última etapa de la competencia, un recorrido de 84 kilómetros con un nivel de dificultad tres, que promete nuevos desafíos técnicos entre bosques y senderos del lado más salvaje y encantador de la Patagonia chilena.

Este evento internacional es una de las acciones impulsadas por Sernatur Aysén y financiadas por el Gobierno Regional de Aysén, con el objetivo de posicionar a la región de Aysén Patagonia como un destino de clase mundial para el turismo de naturaleza y aventura.