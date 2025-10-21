Hayden Zablotny se quedó con el título de Red Bull Rampage

El canadiense Hayden Zablotny, de 22 años, protagonizó una hazaña histórica en el Red Bull Rampage al coronarse campeón en su debut, convirtiéndose en el primer novato en lograrlo desde Brandon Semenuk en 2008. En una edición memorable disputada en las montañas de Virgin, Utah, el joven piloto se impuso con una extraordinaria segunda bajada que incluyó dos giros de 360° y un espeluznante doble salto desde la plataforma de salida.

A pesar de un pequeño error en su primera manga, Zablotny mantuvo la calma y compensó con una segunda pasada espectacular que le valió la victoria. "Intentaba mantener la calma en la medida de lo posible y controlar mis nervios", explicó el piloto, quien buscó incorporar elementos nuevos para mostrar su estilo personal de construcción y conducción, algo que finalmente le dio el ansiado triunfo.

El podio masculino lo completaron el veterano belga Thomas Genon, quien consiguió su primer podio en 12 participaciones con 1,65 puntos menos que el ganador, y Tom Van Steenbergen, que se quedó con el tercer lugar con una puntuación de 94,00 en su segunda manga. La competencia reunió a 17 pilotos que desafiaron las leyes de la física en los acantilados de Utah.

En la categoría femenina, la neozelandesa Robin Goomes se llevó su segunda victoria consecutiva en la segunda edición de mujeres del evento. Su línea increíblemente expuesta incluyó dos backflips y dos suicide no-handers, reafirmando su dominio en una competencia que sigue marcando hitos en la historia del freeride.