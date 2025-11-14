Legendario Rigoberto Urán apuesta por Chile para seguir potenciando el ciclismo de ruta

El ciclismo de ruta en Chile recibirá un impulso de categoría mundial. La leyenda colombiana Rigoberto Urán anunció que su prestigiosa carrera, "El Giro de Rigo", celebrará una inédita versión en nuestro país en abril de 2026, específicamente en las rutas de la Región de Valparaíso, con el objetivo de masificar este deporte.

Urán, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y podio en el Tour de Francia (2017) y dos veces en el Giro de Italia (2013 y 2014), está retirado del profesionalismo, pero totalmente dedicado a la promoción del ciclismo. Su evento ya tuvo exitosas ediciones en Colombia, Ecuador y Costa Rica, y ahora llega a Chile con dos distancias: 130 y 80 kilómetros.

"Estamos muy contentos de que ‘El Giro de Rigo’ llegue a Chile, un país perfecto para realizar carreras de este tipo, no solamente por su geografía, sino también porque cada vez hay más ‘ruteros’ motivados. No nos cabe duda de que será un éxito total", destacó el propio Rigoberto Urán durante una visita promocional a Santiago.

Por su parte, el director de la edición nacional, Ignacio Barbosa, complementó la visión del proyecto. "El ciclismo de ruta agarra cada vez más fuerza en nuestro continente, por lo que queremos potenciarlo para que, en el futuro, no sólo colombianos o ecuatorianos estén peleando adelante en las Grandes Vueltas, sino también, por qué no, un chileno", señaló.

La competencia contará con una disponibilidad inicial de 1.500 cupos, que podrían ampliarse hasta los 2.000. La organización anunció que se realizará una preventa de inscripciones en diciembre, mientras que el proceso general se abrirá en enero de 2026. Para más información, los interesados pueden seguir la cuenta oficial de Instagram.