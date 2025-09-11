Síguenos:
Tópicos: Deportes | Ciclismo | Mountainbike

Martín Vidaurre alcanzó la final en Valais y peleará por el título en el Mundial de Mountain Bike

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional tendrá que enfrentar a referentes como el francés Victor Koretzky o el suizo Lars Forster.

En un año consagratorio para Martín Vidaurre, el ciclista nacional tendrá otra oportunidad de levantar una copa del mundo en el Mundial de Mountain Bike que se lleva a cabo en Valais, Suiza; donde 30 deportistas se disputarán el maillot arcoíris.

Ubicado en el top 3 del ranking mundial Hombres Elite en la categoría Cross Country de la UCI, el atleta chileno superó un pinchazo en el Short Track (XCC) para instalarse en la final de la competición que arrancó el 30 de agosto y que finaliza este domingo 14 de septiembre.

En la definición, Vidaurre será el único chileno en competencia y también el único latinoamericano junto a dos representantes de Brasil. Allí, tendrá que medirse con referentes como el francés Victor Koretzky y el suizo Lars Forster.

Tras el Mundial, el ciclista criollo continuará su temporada en Suiza, ya que entre el 18 y el 21 de septiembre disputará en Lenzerheide una nueva ronda de la Copa del Mundo UCI, donde marcha segundo en la clasificación general con 1082 puntos.

