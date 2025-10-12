Martín Vidaurre se quedó con el subcampeonato mundial de mountainbike
El chileno destacó entre los mejores del planeta luego de una exigente campaña 2025.
El ciclista nacional Martín Vidaurre firmó el subcampeonato del circuito mundial UCI XCO de mountainbike, luego de cerrar la temporada en Mont-Sainte-Anne, Canadá.
Vidaurre sumó 200 puntos al rematar segundo en tierras norteamericanas con un cronómetro de una hora, 21 minutos y 52 segundos, por detrás del británico Charlie Aldridge (01:21:41). El francés Mathis Azzaro cerró el podio de la competencia (01:22:01).
Esta cosecha en Canadá dejó a Vidaurre con 1695 unidades en la tabla final del año en la categoría Elite de la Copa del Mundo.
El estadounidense Christopher Blevins, compañero de equipo del chileno, se alzó como campeón con 301 puntos de diferencia (1996). El calo Luca Martin fue tercero (1546).
