Aranza Villalón: Tenemos un velódromo que está a nivel mundial

El velódromo de Peñalolén vive días intensos y de prueba con la Copa Pista Internacional UCI C2, instancia que ha servido para afinar la operación de cara al mundial que se desarrollará entre el 22 y 26 de octubre.

En ese marco, dos referentes del ciclismo chileno, Aranza Villalón y Jacob Decar, compartieron sus impresiones sobre la importancia del recinto y lo que significa competir en casa frente a rivales internacionales.

Para Villalón, múltiple campeona nacional y referente del ciclismo de ruta y pista, la infraestructura de Peñalolén está a la altura de los grandes escenarios mundiales. "La verdad, tenemos un velódromo que está a nivel mundial, así que yo como deportista estoy muy contenta de lo que se va a vivir en el mes de octubre acá en Peñalolén", señaló.

Villalón también resaltó los comentarios que recibió el velódromo durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023: "Les encantó el velódromo y a nivel país les encanta nuestra calidad. A lo mejor uno no lo ve, pero cuando ellos vienen acá, les encanta. Así que van a quedar encantados porque realmente va a ser una fiesta del pedal", dijo.

Por su parte, Jacob Decar, uno de los jóvenes talentos del ciclismo nacional, valoró la categoría del recinto y el impacto que tendrá este evento para Chile. "Creo que es el evento más grande que se ha hecho acá en Chile. Es un velódromo de primer nivel, no tiene nada que envidiarle a los velódromos de Europa", dijo.

El medallista de bronce en Santiago 2023 también proyectó lo que será el ambiente en las tribunas: "Es un evento muy importante para el ciclismo chileno, el más grande que se ha hecho en Chile en ciclismo de pista después de los Panamericanos. Y creo que el velódromo va a estar lleno y se va a vivir esa vibra deportiva".

La Copa Pista Internacional UCI C2 permitirá poner a prueba el recinto y el equipo organizador, al mismo tiempo que brindará a los ciclistas nacionales la oportunidad de enfrentar a rivales de gran nivel en la misma pista donde en octubre se disputará el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025.