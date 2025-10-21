Autoridades llaman a utilizar el transporte público para asistir al Mundial de Ciclismo de Pista

En la antesala del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025, que se desarrollará entre el 22 y el 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén, autoridades del Gobierno y del deporte chileno encabezaron una actividad orientada a fomentar el uso del transporte público durante el evento, que reunirá a 341 ciclistas de 39 delegaciones internacionales y más de 600 integrantes de equipos técnicos.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Municipalidad de Peñalolén, busca garantizar una experiencia segura, rápida y sustentable para el público asistente, priorizando el uso de buses RED, Metro y bicicleta.

El plan contempla la difusión de los nueve servicios de buses que permiten acceder al Velódromo, información unificada en red.cl, señaléticas en accesos y bicicleteros habilitados en el entorno del Parque Peñalolén, con la finalidad de reducir la congestión y ordenar los flujos de ingreso y salida durante los días de competencia.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que "un sello distintivo de esta administración ha sido procurar que el transporte público sea una oferta segura y accesible en los principales eventos masivos".

"En el caso del deporte, estamos en los partidos de alta convocatoria, estuvimos en los Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, también con el Mundial de Fútbol sub 20 en que innovamos con planes especiales en Santiago, Valparaíso y Rancagua. Ahora con el Mundial de Ciclismo de Pista en Peñalolén haremos lo mismo. Entendemos que el transporte público cumple un rol central en estos eventos que concentran a miles de personas que llegan en forma simultánea".