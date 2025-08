Campeón del mundo Matthew Richardson correrá en el Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025

Con títulos mundiales y olímpicos en su palmarés, Matthew Richardson será protagonista en el Velódromo de Peñalolén durante octubre. El ciclista de 26 años, nacido en Maidstone, Reino Unido, pero formado y desarrollado deportivamente en Australia, ha construido una carrera brillante en el ciclismo de pista, destacando especialmente en las pruebas de velocidad y dirá presente en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025.

Su consagración internacional se dio en 2022, cuando ganó el oro en velocidad por equipos durante el Campeonato Mundial disputado en Saint-Quentin, Francia. Gracias a esa victoria, se hizo merecedor del histórico maillot arcoíris , que identifica a los campeones del mundo y representa uno de los mayores símbolos de prestigio en el ciclismo profesional.

Richardson también ha tenido actuaciones destacadas en los Juegos Olímpicos. En Tokio 2020 alcanzó el cuarto lugar en velocidad por equipos, y en París 2024 brilló con tres medallas: plata en velocidad individual, plata en keirin y bronce en velocidad por equipos, junto a Leigh Hoffman y Matthew Glaetzer. Con cinco medallas mundiales en total y un título de la UCI Track Champions League en 2022, su palmarés lo ubica como uno de los mejores velocistas del mundo en la actualidad.

En una reciente entrevista con la Unión Ciclista Internacional (UCI), el ciclista compartió su visión del deporte y su búsqueda constante de superación. "Para mí, todo esto se trata de ver hasta dónde puedo llegar. Amo el ciclismo de pista y me motiva saber que siempre puedo mejorar", señaló. También reflexionó sobre el esfuerzo físico y mental que implica competir al más alto nivel: "Es todo lo que tienes. No puedes dejar energía en el tanque. El dolor es temporal, pero el arrepentimiento de no haberlo dado todo dura mucho más".

Su historia también ha estado marcada por decisiones importantes. En 2024, Richardson anunció que comenzaría a competir por Gran Bretaña, el país de su nacimiento, tras una década representando a Australia. "Estoy muy agradecido por lo que me dio Australia, pero sentí que era el momento de dar un nuevo paso. No quería despertar un día y pensar: ¿qué habría pasado si lo hubiese intentado?", explicó.

Richardson competirá en Santiago en pruebas como velocidad individual, keirin y velocidad por equipos, donde buscará volver a lo más alto del podio y vestir nuevamente el maillot arcoíris. Su presencia será uno de los grandes atractivos del Mundial, que se desarrollará entre el 22 y el 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, y que reunirá a más de 350 ciclistas de élite de todo el mundo.