Chile ya vive el Mundial de Ciclismo de Pista con las 38 delegaciones entrenando en Peñalolén
El Velódromo opera a plena capacidad con 38 delegaciones en entrenamiento.
El Velódromo de Peñalolén ya late al ritmo del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025, que se desarrollará del 22 al 26 de octubre y que convierte a Chile en el vigésimo tercer país en albergar el evento y al tercero en Sudamérica, tras Venezuela (1977) y Colombia (1995 y 2014).
Con 38 países y más de 341 ciclistas confirmados, el recinto funciona a plena capacidad con los entrenamientos oficiales divididos, que se desarrollan de manera continua entre las 08:40 y las 18:00 horas, en una intensa rutina que marca el inicio de la semana mundialista.
Delegaciones de potencias como Alemania, Países Bajos, Australia, Francia, Japón, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Colombia afinan sus preparaciones en la pista chilena, que ya se encuentra homologada por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
En paralelo, las áreas operativas del evento trabajan a régimen completo. Están activas las unidades de logística y transporte internacional, acreditaciones, acomodaciones y hotelería, control técnico y antidopaje, servicios médicos, prensa, transmisión televisiva, seguridad, voluntariado y deportes, con despliegue de profesionales y voluntarios en terreno.
Israel Castro, director nacional del IND, subrayó el momento que vive la organización: "Estamos en plena fase operacional, con el velódromo funcionando a ritmo de Mundial. Las delegaciones ya entrenan, las áreas técnicas y logísticas están activas, y Chile se prepara para ofrecer un evento de nivel internacional. Este campeonato es una oportunidad país: Muestra nuestra capacidad organizativa y el legado deportivo que queremos consolidar."
En la pista, se disputarán 22 títulos mundiales (11 femeninos y 11 masculinos), distribuidos en disciplinas de velocidad, keirin, persecución individual y por equipos, ómnium, madison, scratch, carrera por puntos, eliminación y contrarreloj. En total, se entregarán 66 medallas a lo largo de cinco días de competencia, con transmisiones exclusivas por TVN.
La lista de competidores incluye a varias de las máximas estrellas del ciclismo mundial. El neerlandés Harrie Lavreysen, múltiple campeón del mundo y medallista olímpico, buscará ampliar su récord histórico de 16 títulos UCI, compitiendo en velocidad individual, por equipos, keirin y contrarreloj.
También destacan Jeffrey Hoogland, su compañero en el team sprint; la danesa Amalie Dideriksen, campeona del mundo en madison, y la estadounidense Chloé Dygert, tetracampeona en persecución individual. Entre las jóvenes figuras sobresalen la colombiana Stefany Cuadrado, el trinitario Nicholas Paul y el chileno Jacob Decar, que liderará la representación nacional en pruebas de fondo.