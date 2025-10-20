¿Cuándo es y dónde ver el Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025?

El Mundial de Ciclismo de Pista vive la cuenta regresiva para celebrar su primera edición en Chile, tomándose el Velódromo de Peñalolén con emocionantes jornadas de competencia.

Entre los exponentes que competirán en nuestro país, se puede destacar a Campbell Stewart y Matthew Richardson, Taky Marie-Divine Kouamé, Amalie Dideriksen y Kevin Quintero, junto a la máxima delegación nacional de la historia, y que de forma inédita participará en todas las pruebas.

El certamen planetario se desarrollará entre este miércoles 22 de octubre y el domingo 26 de octubre.

La transmisión televisiva será a través de señal abierta, a cargo de Televisión Nacional (TVN) y en internet a través de TVN.cl.