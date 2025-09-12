¿Dónde y cuándo ver el Mundial de Ciclismo en Pista de Chile 2025?
El evento comenzará el próximo 22 de octubre en el Velódromo de Peñaolén.
Por primera vez, nuestro país será sede del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista y TVN será el canal oficial y exclusivo en televisión abierta para llevarlo hasta cada rincón de Chile.
El encuentro se realizará del 22 al 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén -que fue remodelado y homologado bajo los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI)- y se espera que más de 350 deportistas de 45 países compitan para disputar títulos mundiales en pruebas de velocidad y fondo en pista.
Entre las figuras destacadas ya se anticipan a Campbell Stewart y Matthew Richardson, Taky Marie-Divine Kouamé, Amalie Dideriksen y Kevin Quintero, junto a exponentes nacionales que están buscando su clasificación para completar así un cartel de lujo para la cita mundialista.
TVN ofrecerá una completa cobertura y promoción de este evento en distintos horarios de su programación, tanto en la semana como el fin de semana, con comentarios especializados, entrevistas, notas y transmisiones en vivo y en directo con Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux y Fernando Tapia liderando las transmisiones en la señal abierta.