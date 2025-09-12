¿Dónde y cuándo ver el Mundial de Ciclismo en Pista de Chile 2025?

Por primera vez, nuestro país será sede del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista y TVN será el canal oficial y exclusivo en televisión abierta para llevarlo hasta cada rincón de Chile.

El encuentro se realizará del 22 al 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén -que fue remodelado y homologado bajo los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI)- y se espera que más de 350 deportistas de 45 países compitan para disputar títulos mundiales en pruebas de velocidad y fondo en pista.

Entre las figuras destacadas ya se anticipan a Campbell Stewart y Matthew Richardson, Taky Marie-Divine Kouamé, Amalie Dideriksen y Kevin Quintero, junto a exponentes nacionales que están buscando su clasificación para completar así un cartel de lujo para la cita mundialista.

TVN ofrecerá una completa cobertura y promoción de este evento en distintos horarios de su programación, tanto en la semana como el fin de semana, con comentarios especializados, entrevistas, notas y transmisiones en vivo y en directo con Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux y Fernando Tapia liderando las transmisiones en la señal abierta.