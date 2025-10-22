El Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025 tuvo su inauguración en el Velódromo de Peñalolén

El Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025 tuvo durante la tarde de este miércoles su inauguración en el Velódrodo de Peñalolén, con un espectáculo lleno de música, color y emoción, ante un recinto repleto que celebró la llegada de 38 delegaciones internacionales a la competencia.

El evento arrancó con la presentación musical de Pedropiedra; y posteriormente, un grupo de bailarines realizó una coreografía inspirada en Armin, la mascota oficial del mundial.

Tras el show artístico, se desarrolló la ceremonia protocolar con autoridades nacionales e internacionales.

Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile (COCH), destacó el significado histórico de albergar un Mundial absoluto por primera vez: "Este campeonato será una verdadera fiesta del deporte y de la excelencia. Pero más allá de las medallas, lo que buscamos es inspirar a niñas, niños y jóvenes para que encuentren en el deporte un camino de esfuerzo, disciplina y sueños posibles".

Por su parte, Israel Castro, director nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), subrayó el trabajo interinstitucional que permitió traer la cita mundial a Santiago, diciendo que "nuestro país ha demostrado que puede organizar grandes eventos deportivos con calidad y capacidad técnica. Que las 38 delegaciones que hoy nos visitan se lleven la mejor imagen de Chile y del espíritu de nuestro deporte".

Álvaro Ipinza, subsecretario (s) del Deporte, enfatizó el valor social y territorial del evento. "El deporte es una herramienta de bienestar físico y mental. Por eso seguimos trabajando por democratizar el acceso a infraestructura de primer nivel y acercar el deporte a todas las comunidades del país", señaló.

Finalmente, el vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Enrico Della Cassa, cerró la ceremonia destacando el rol de Chile en la historia reciente del ciclismo: "El ciclismo chileno ocupa un lugar importante en el continente y en el mundo. Este campeonato es una muestra de unión, fraternidad y pasión. Que esta semana en Santiago sea una celebración del talento y la amistad entre las naciones".