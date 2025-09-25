En Curicó fue presentado "Armin", la mascota oficial del Mundial de Ciclismo de Chile

En la ciudad cuna del ciclismo chileno, el Velódromo "Manuel Gallardo", de Curicó, fue escenario del lanzamiento de "Armin", la mascota oficial del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025, a menos de un mes del inicio del certamen que se disputará en Santiago del 22 al 26 de octubre, en el Velódromo de Peñalolén.

La jornada incluyó demostraciones técnicas en el óvalo, clínicas para niñas, niños y jóvenes, y activaciones familiares guiadas por monitores, con foco en seguridad, técnica básica y lectura de línea.

Armin, inspirado en el armadillo chileno, animó la experiencia con dinámicas educativas y sesiones fotográficas. Participaron como invitados especiales los referentes nacionales Marco Arriagada y Luis Fernando Sepúlveda, quienes compartieron consejos y vivencias para las nuevas generaciones.

El campeonato reunirá a más de 350 deportistas de alrededor de 45 países en pruebas de velocidad y fondo, y contará con figuras de primer nivel, entre ellas Campbell Stewart, Matthew Richardson, Taky Marie-Divine Kouamé, Amalie Dideriksen, Kevin Quintero y el múltiple campeón Harrie Lavreysen, quienes buscarán medallas en Santiago.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 se realizará del 22 al 26 de octubre de 2025 en el Velódromo de Peñalolén. La cobertura nacional será exclusiva de TVN.