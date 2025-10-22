Grupos de ciclistas chilenos rechazaron participación de Israel en el Mundial de Ciclismo de Pista

Un grupo de 23 organizaciones de ciclistas de Chile expresaron su rechazo a la participación de Israel en el Mundial de Ciclismo de Pista que se celebra en Santiago, desde este miércoles 22 al 26 de octubre.

Según publicó la Comunidad Palestina de Chile este miércoles, estas agrupaciones argumentaron que su rechazo no es por razones políticas, sino que responde a los valores que promueve el ciclismo: Convivencia, respeto, lealtad y dignidad humana, y apuntan que Israel atenta contra todos ellos.

"Esos principios, consagrados en la Carta Olímpica, han sido despreciados sistemáticamente por Israel en su trato al pueblo pelestino, violando el derecho internacional humnitario ante el silencio cómplice del mundo", señala el comunicado.

Del mismo modo, hicieron un llamado a manifestarse de forma pacífica, en redes sociales, en las calles y en las inmediaciones del Velódromo de Peñalolén.

"En momentos históricos como este, todas las personas estamos llamadas a encarnar los valores que sostienen la convivencia humana. Difícilmente podremos decirles a nuestros hijos que hicimos algo, si hoy permanecemos en silencio", concluye el comunicado.

Las asociaciones de ciclistas que firmaron este rechazo fueron Austral Randonneurs, Centro Bicicultura, Cicletada de las Niñas, Ciclolumpen, Club Deportivo y Cultural Watones Crew, Club CXCL, Club Deportivo y Social Gravel Cross, Facheritos CC, Fondo Comunitario de Bicis, Gravel Bio Bío, Movimiento de Furiosos Ciclistas, Pantera Courier, Pedal Autónomo, Puro Plano, Pedaleros Zona Sur, Radio Rueda Libre, Revolución Ciclista FEM, Ruedas por Palestina, South CX, Syntax Error, The Good Cycling Club, Vegan, Cycling Culture y Club Santiago Pista.