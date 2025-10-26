Lavreysen se impuso a Richardson en velocidad y sumó el vigésimo título en Santiago

El ciclista neerlandés Harrie Lavreysen conquistó este domingo su vigésimo título mundial al quedarse con la medalla de oro en la prueba de velocidad individual del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025 en Chile.

En una final explosiva, "La Bestia" se impuso al británico Matthew Richardson para sumar su cuarta presea dorada en este certamen y revalidar su corona de campeón del mundo.

Lavreysen, de 28 años, se impuso en dos mangas consecutivas, demostrando su superioridad en los momentos clave. En el primer heat, superó a Richardson por apenas 0.094 centésimas, mientras que en la segunda y definitiva carrera, la diferencia fue aún más estrecha, cruzando la meta con solo 0.050 centésimas de ventaja. El triunfo es aún más meritorio considerando que el británico había impuesto un nuevo récord mundial de velocidad durante este mismo campeonato.

Con esta victoria, el múltiple campeón olímpico completó un Mundial perfecto en Santiago, al sumar el oro en velocidad individual a los ya conseguidos en velocidad por equipos, keirin y la contrarreloj, enfundándose así cuatro maillots arcoíris. Además, su defensa del título que ganó en Ballerup 2024 fue contundente, en una prueba donde los otros medallistas del año pasado, su compatriota Jeffrey Hoogland y el japonés Kaiya Ota, quedaron eliminados en cuartos de final.

La medalla de bronce fue para el australiano Leigh Hoffman, quien superó en dos mangas al trinitario Paul Nicholas. Hoffman, quien ya había sido plata en el keirin tras perder la final con el propio neerlandés, resumió el sentir de sus rivales sobre el dominio de Lavreysen: "Es el estándar mundial. Estar cerca de él y compartir ese saludo final fue un honor".