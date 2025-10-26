Mina Sato se colgó el oro en la final del keirin en Peñalolén

La japonesa Mina Sato se impuso este domingo en la final del keirin ratificando su maillot arcoíris en una carrera con renovadas rivales en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025 en Chile, que ve emerger a la talentosa colombiana Stefany Cuadrado que subió al podio.

La definición del keirin deparó la sorpresa de que la neerlandesa récord, Hetty van de Wouw, quedó fuera de la lucha por el podio.

Sato, medallista de oro en el Mundial de hace un año, planeaba que su duelo sería con la neerlandesa van de Wouw que fue plata en Ballerup, pero sus mayores contrincantes fueron la británica Emma Finucane, segunda, y la colombiana Cuadrado, tercera.

Sato cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 10.274 segundos a 70 kilómetro por hora, sacando una ventaja de apenas 0.049 centésimas sobre la británica.

"Seguí la estrategia que me planteó mi entrenador", dijo Sato sobre su victoria visiblemente emocionada tras la premiación.

Cuadrado, la campeona panamericana de 19 años coronó con el bronce su gran desempeño en el Mundial de Chile, donde ya había lucido metiéndose en el quinto lugar de la contrarreloj, el sábado, y llegó a octavos en velocidad individual.