Nicholas Paul, figura del Mundial de Ciclismo: En Chile la gente apoya como si fueras uno de ellos

Nicholas Paul, uno de los sprinters más destacados del planeta, volvió a mostrar su talento en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Chile 2025, finalizando cuarto en la prueba de velocidad individual.

El deportista de 27 años representa a Trinidad y Tobago, un país sin una tradición ciclística comparable con las grandes potencias europeas, pero con una historia que él mismo está escribiendo con cada pedaleo.

Desde hace algunos años forma parte de una iniciativa impulsada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para becar a deportistas de distintas regiones del planeta y entrenarlos en su Centro Mundial de Ciclismo (WCC), ubicado en Aigle, Suiza.

"Estar cuarto del mundo en una cita tan importante, justo detrás de los grandes nombres, es un logro enorme para mí. Claro que queda esa sensación agridulce por estar tan cerca de una medalla, pero estoy muy feliz con mi rendimiento", aseguró Paul.

"Gracias a la ayuda de la UCI pude clasificar a dos Juegos Olímpicos. En el Centro Mundial de Ciclismo tenemos las mejores condiciones y un equipo técnico de primer nivel. Es un gusto poder representar a mi país desde un lugar así", complementó.

Su presencia en Chile marcó también un reencuentro después de su visita en los Panamericanos 2023: "Chile tiene un velódromo especial. La atmósfera, el público, la energía... es completamente diferente. Lo que me encantó es que aquí la gente no solo apoya a los chilenos, sino a todos los ciclistas. Cada vuelta se siente como un aplauso compartido".