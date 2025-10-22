Nicolás Vergara sufrió fractura tras caída en el Mundial de Ciclismo de Pista

El ciclista chileno Nicolás Vergara sufrió una fractura de clavícula simple tras la accidental caída que tuvo durante la clasificatoria de persecución por equipos en el Mundial de Pista que arrancó este miércoles en el Velódromo de Peñalolén.

Vergara perdió el control de su bicicleta y cayó en la pista, arrastrando a su compañero Camilo Palacios, una situación que provocó la descalificación del equipo del Team Chile en la prueba.

Fue el propio ciclista, en diálogo con TVN, quien confirmó el diagnóstico tras su evaluación en un centro asistencial.

"Ahora fue una fractura de clavícula, simple, sino que hay que esperar a que se junte sola y repose, nada más", señaló el ciclista chileno.

"Estas caídas son comunes en este deporte. Seguramente mañana, que va a ser el skating, van a haber caídas mucho más fuertes y a más velocidad. Yo ahora caí a unos 20 kilómetros por hora, caí mal y fractura. Mañana puede que hayan caídas a 60 o 70 kilómetros por hora", añadió el deportista nacional.

Mejor suerte tuvo el equipo femenino de velocidad, compuesto por Daniela Colilef, Paula Molina y Paola Muñoz, quienes terminaron undécimas, batiendo el récord nacional (50.186 segundos).