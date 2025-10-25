Paola Muñoz remató en el top 20 de contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Pista

El Mundial de Ciclismo de Pista UCI Chile 2025 continúa su desarrollo este sábado, con la nacional Paola Muñoz luchando con todo en la ronda clasificatoria del contrarreloj femenino.

Muñoz remató en el puesto 19 al recorrer la distancia de un kilómetros en un minuto, ocho segundos y 844 milésimas, a 5,192 segundos de la neerlandesa Hetty van de Wouw, que lideró la qualy. El corte para la final quedó en el 1:06.110 de la británica Rhian Edmunds.

Por otro lado, el joven Camilo Palacios sumó experiencia en la clasificatoria masculina de velocidad, donde fue 33°, solo por encima del ruso Nikita Kiriltsev que no pudo competir. El tiempo del chileno fue de 10,735 segundos, a 179 milésimas de la segunda fase.

En tanto, Aranza Villalón, especializada en ruta, fue 22ª en la clasificatoria de persecución femenina individual con una marca de 4:53.112. La italiana Federica Venturelli fue la última clasificada con un 4:31.876.