Providencia dio el vamos al recorrido de La Vuelta Copec 2025

La Vuelta Copec 2025 vivió su gran jornada inaugural este fin de semana en Providencia, primera parada de un recorrido que llevará la competencia a otras cuatro regiones del país.

El evento ciclístico de modalidad Criterium -que une a profesionales y aficionados en las calles de la ciudad- reunió a cientos de competidores en el sector oriente de la capital.

Entre los 120 deportistas internacionales que dieron vida a esta competencia destacaron Santiago Buitrago, Álvaro Hodeg, Óscar Sevilla, Maximiliano Richeze y Juan Esteban Arango, mientras que por Chile participaron Francisco Kotsakis, Paola Muñoz, Javiera Garrido y Tomás Quiroz, entre otros.

Además, se celebraron corridas familiares de tres y cinco kilómetros, con alrededor de 2.500 entusiastas participantes.

"Desde el Ministerio del Deporte apoyamos y agradecemos estás iniciativas que permiten que más personas puedan hacer deporte al aire libre", aseguró el ministro", Jaime Pizarro.

La Vuelta Copec 2025 continuará con un calendario de cuatro semanas por las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Biobío y Los Lagos.

El domingo 12 de octubre la sede será Iquique, seguido por La Serena (19 de octubre), Concepción (26 de octubre) y Puerto Montt (2 de noviembre).