Evento de clase mundial: Valdivia será parte de L'Étape Series del Tour de Francia

Este próximo 2026 Chile confirmó que será la sede para uno de los eventos de ciclismo amateur más importantes del mundo, luego de que Valdivia fuera confirmada como la ciudad para recibir el L'Étape Chile by Tour de France, franquicia internacional que permite a aficionados vivir la experiencia de los profesionales por un día.

"Es un momento muy importante para nosotros estar acá en Chile para anunciar un nuevo evento de L'Étape Series by Tour de France, que ya marca su presencia en más de 30 eventos en el mundo", aseguró el encargado de proyectos del Tour de Francia, Matthew Clanchin.

Acompañado a él, también se pronunció el ciclista chileno y medallista panamericano Martín Vidaurre: "Esta ciudad tiene mucha historia, sobre todo en mi familia. Es una gran sorpresa, la ruta es tremenda, es súper bonita porque han invertido y yo, en lo personal, también tengo un evento aquí. Tener algo de gran magnitud hace bien".

Los organizadores proyectan más de dos mil ciclistas y cerca de diez mil visitantes, con un impacto económico relevante para la región al extender la temporada alta y fortalecer el uso de la infraestructura turística.

L'Étape Chile ofrecerá tres distancias pensadas para distintos niveles de preparación, con una producción orientada a replicar el espíritu del Tour de Francia y posicionar a Valdivia como nueva plaza del ciclismo amateur internacional.