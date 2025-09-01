Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.3°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El editorial de Barticciotto: Colo Colo tiene buenos músicos, pero no estaban tocando bien

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El comentarista de Cooperativa Deportes Marcelo Barticciotto analizó el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Universidad de Chile en el Superclásico 198, destacando la importancia de la actitud del "Cacique" en el segundo tiempo para cortar su racha negativa y cómo el gol decisivo, gestado con la participación de Francisco Marchant y Vicente Pizarro, fue la "mejor canción de la noche" que la hinchada alba celebró al retirarse del Monumental.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados