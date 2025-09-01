El comentarista de Cooperativa Deportes Marcelo Barticciotto analizó el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Universidad de Chile en el Superclásico 198, destacando la importancia de la actitud del "Cacique" en el segundo tiempo para cortar su racha negativa y cómo el gol decisivo, gestado con la participación de Francisco Marchant y Vicente Pizarro, fue la "mejor canción de la noche" que la hinchada alba celebró al retirarse del Monumental.

