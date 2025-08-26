Tras cometer otro asalto, cayó banda que hizo encerrona a Ernesto Díaz Correa

Carabineros detuvo a la banda que el domingo pasado en la noche efectuó una encerrona al relator de Cooperativa Deportes Ernesto Díaz Correa, y le robó su vehículo en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Se trata de cinco delincuentes que fueron capturados hoy en la mañana por Carabineros de la 14ª Comisaría de San Bernardo, momentos después de efectuar un robo a mano armada a trabajadores de una bencinera ubicada en calle Ochagavía.

Los sujetos se movilizaban en un vehículo que mantenía encargo vigente por el delito de robo con intimidación. En el operativo en el que participó un helicóptero institucional también se logró la recuperación del vehículo, un arma de fuego con cargador extendido y un armamento simulado.

Los detenidos tienen antecedentes por homicidio, robo con intimidación, robo con violencia, receptación y tráfico en pequeñas cantidades, entre otros delitos. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente para su control de detención y formalización.

El asalto al profesional de las comunicaciones ocurrió cerca de las 22:50 horas del domingo pasado, mientras estaba en calle Presidente Jorge Alessandri, junto a un paradero de buses esperando la llegada de su hijo a la capital.

Sorpresivamente fue interceptado por un vehículo del cual descendieron dos sujetos que lo intimidaron con armas de fuego, para luego sustraer su automóvil, especies personales y huir en ambos móviles con dirección al norte.