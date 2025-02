Fernando González: Da impotencia ver que no descalifiquen a tu rival y ser víctima de una agresión

El extenista nacional Fernando González tuvo palabras para lo ocurrido el fin de semana en la serie de Copa Davis entre Bélgica y Chile, y se cuadró con Cristian Garin, quien terminó siendo descalificado luego de ser agredido por Zizou Bergs.

"A mi modo de ver, con la experiencia que tengo y las cosas que he visto, claramente debía ser descalificación directa para Bergs", comentó el triple medallista olímpico en diálogo con El Mercurio.

"La verdad, no recuerdo ninguna situación parecida entre dos tenistas. He visto casos como los de (David) Nalbandian, (Novak) Djokovic, quienes agredieron sin querer a jueces y los descalificaron. Serena (Williams) insultó a un árbitro, que es un caso distinto, pero un hecho así, como el que vivió Cristian, no tengo en mi memoria un caso parecido", añadió.

Respecto a la determinación de no seguir jugando, González expresó que "no sé si fue buena o mala decisión no haber seguido. Como se estaban dando las cosas, por cómo quedó después del incidente, solo él sabe si estaba en condiciones de continuar".

"Aquí uno no puede opinar desde afuera, pero sí da mucha impotencia ver qué ocurrió, que no descalifiquen a tu rival y ser víctima de una agresión. Garín fue perjudicado por todos lados", complementó antes de desconocer las opciones de Chile de revertir la situación a nivel de la ITF.

"No lo sé. Ojalá se pudiera revertir, pero no tengo ninguna información de si es posible que ocurra. Es una pena haber sido tan perjudicados, porque las reglas están para cumplirlas y aquí hubo otro criterio", expresó.