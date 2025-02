Padre de Bergs: Es muy triste recibir reacciones enojadas e irrespetuosas de los chilenos

El escándalo que se vivió en la serie de Copa Davis del fin de semana reciente entre Bélgica y Chile en Hasselt sigue generando controversia luego de que el local Zizou Bergs agrediera a Cristian Garin, y que insólitamente fuera el nacional el descalificado por negarse a seguir jugando.

Ante ello, los fanáticos chilenos llenaron las redes sociales del jugador belga con variados comentarios.

Por eso, a través de su cuenta de X, Koen Bergs, padre del tenista belga, reaccionó y se refirió a los mensajes recibidos por su hijo en redes sociales.

"No fue la manera en que queríamos terminar la eliminatoria. No hubo ningún incidente intencional, pero Chile buscaba la descalificación de Zizou, que recibió una advertencia por falta de deportividad", escribió el progenitor del jugador.

Además expresó que "es muy triste recibir ya más de 10.000 reacciones enojadas e irrespetuosas de los chilenos. Esto duele mucho sabiendo cómo es Zizou como persona".

Por último, el padre del tenista aseguró que "él nunca lastimaría a un oponente intencionalmente".

Not the Way we wanted to end the tie. There has been no intentional incident but Chili was looking for disqualification of ZIZOU. ZIZOU got a warning for sportmanship fault.

Very sad to get now already more than 10,000 angry and disrespectful reactions of the Chilian people.…