Colo Colo y la U "se pelean" al streamer Ibai Llanos por su visita a Chile
También se sumaron otros equipos locales.
También se sumaron otros equipos locales.
Colo Colo y Universidad de Chile invitaron al estadio al reconocido streamer español Ibai Llanos tras su anuncio en redes sociales de que vendrá a nuestro país, donde pidió recomendaciones de lugares para visitar.
El creador de contenido subió un video a su cuenta de Instagram donde entregó la noticia y solicitó ayuda a sus seguidores para que le recomendaran dónde ir a comer o qué lugares visitar.
Tras esto, los clubes Colo Colo y Universidad de Chile no dudaron en extender una invitación al español para que asista a un partido en el Estadio Monumental o en el Estadio Nacional.
Además, otros clubes de nuestro fútbol se sumaron, como Unión Española y Universidad Católica.
Ver esta publicación en Instagram