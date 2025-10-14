Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Colo Colo y la U "se pelean" al streamer Ibai Llanos por su visita a Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

También se sumaron otros equipos locales.

Colo Colo y la U
Colo Colo y Universidad de Chile invitaron al estadio al reconocido streamer español Ibai Llanos tras su anuncio en redes sociales de que vendrá a nuestro país, donde pidió recomendaciones de lugares para visitar.

El creador de contenido subió un video a su cuenta de Instagram donde entregó la noticia y solicitó ayuda a sus seguidores para que le recomendaran dónde ir a comer o qué lugares visitar.

Tras esto, los clubes Colo Colo y Universidad de Chile no dudaron en extender una invitación al español para que asista a un partido en el Estadio Monumental o en el Estadio Nacional.

Además, otros clubes de nuestro fútbol se sumaron, como Unión Española y Universidad Católica.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos)

